Fazzini e le indicazioni del primo mese: Pioli ha deciso il suo ruolo

È passato un po' in sordina perché è accaduto tutto ad inizio mercato, ma la prossima deve essere la stagione di Jacopo Fazzini. Il trequartista arrivato dall'Empoli per circa 10 milioni di euro, a 22 anni vive la sua prima grande esperienza in una piazza che come confermato da lui stesso alla prima conferenza stampa, vuol dire tanto visto che è cresciuto con il colore viola nel cuore. Per la seconda volta in pochi anni la Fiorentina pesca dalla FI-Pi-Li e dopo Parisi prende Fazzini, con la speranza che stavolta l'affare funzioni meglio. Fazzini si gode le sue prime settimane a Firenze senza particolari pressioni ma lavorando al massimo per incamerare le indicazioni di Pioli ed essere così pronto per la stagione.

Il ruolo scelto per lui

Dalle prime amichevoli estive sul fronte Fazzini sono emerse alcune indicazioni. La prima e più importante riguarda il ruolo in campo: nel caso Pioli insista ancora con il 3-4-1-2, Fazzini si giocherà con Gudmundsson e Dzeko un posto dietro a Kean unica punta. Non sarà semplice ritagliarsi lo spazio giusto dietro a due colonne della Fiorentina che sta nascendo tra Inghilterra e Viola Park ma Fazzini vuol fare di tutto per prendersi quanti più minuti possibili. Inizierà indietro nelle gerarchie ma Pioli è rimasto colpito dalle qualità tecniche di un calciatore che l'anno scorso ha dimostrato a Empoli di saper trovare la via del gol con facilità. Con il tempo Fazzini troverà il suo spazio e capiremo se l'operazione sarà da celebrare.