Immediata alchimia tra Kean e Pioli. La Repubblica: "L'intesa per il decollo viola"

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il connubio tra Moise Kean e il suo nuovo allenatore Stefano Pioli sarà una delle chiavi della stagione che sta per prendere il via. Tra i due è nata subito una grande alchimia. Pioli ha esperienza, ha gestito grandi campioni e conosce i meccanismi della mente di questi super calciatori. Sa quando spingere e quando lasciare andare. E Kean ha apprezzato subito queste qualità. L'obiettivo della punta è fare meglio dei 25 gol totali segnati lo scorso anno e l'allenatore di Parma lo aiuterà a realizzarlo.

Nel frattempo va avanti la trattativa per il rinnovo che lo stesso Kean spera di firmare quanto prima. I contatti con i suoi agenti sono quotidiani e continui e i rapporti sono ottimi. L'accordo però non c'è ancora ed è normale visto l'importanza della trattativa. Si ragiona su tutto, dallo stipendio alla clausola passando dai bonus che saranno decisivi per la firma. Servirà tempo e passi in avanti l'uno verso gli altri. Nel frattempo, c'è una stagione da iniziare con grandi obiettivi.