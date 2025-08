Pioli fa l'euro prova. La Gazzetta dello Sport: "Buone indicazioni col tridente da Conference"

Buone indicazioni. Vedere sul terreno di gioco dal primo minuto in contemporanea, contro un’avversaria di livello, il trio Gud-Dzeko-Kean è stato il primo fattore di interesse nella sfida della Fiorentina contro il Nottingham Forest, si legge su La Gazzetta dello Sport. Principi di gioco e meccanismi da perfezionare e su cui lavorare a fondo, ma gli spunti sono stati quelli giusti con gli uomini offensivi che hanno cercato spazi e profondità, anche se Dzeko deve trovare ancora la miglior condizione e Kean la mira giusta. La Fiorentina ha tenuto bene il campo contro una formazione aggressiva e più avanti nella preparazione perché la Premier League inizierà una settimana prima rispetto alla Serie A.

Bene De Gea con due parate decisive e in grande evidenza Dodo che ha colpito una traversa e Pongracic, una roccia in difesa. È finita a reti inviolate ma non sono mancate le opportunità da entrambe le parti. È stata una vera e propria prova generale in vista dell’esordio in gare ufficiali in Conference League in programma il 21 agosto e le intenzioni di Stefano Pioli sono state chiare fin da subito quando, contro il Nottingham Forest, nell’undici iniziale, ha schierato tutte le prime linee. Una scelta completamente diversa rispetto alla precedente sfida con il Leicester, quando nei primi sessantaminuti era stata impiegata una formazione più che sperimentale.