Pioli con i migliori. Il Corriere Fiorentino netto: "Più che conferme, servono i punti"

Più che conferme dopo la serata positiva di Conference League adesso servono punti. È questo il diktat, secondo il Corriere Fiorentino, che perseguita la Fiorentina dopo la serata di Vienna in vista del match col Bologna. Tornare a giocare in Europa, quella minore, ha consentito a Pioli di incassare riscontri importanti da chi aveva giocato meno e alla squadra di ritrovare qualche certezza in più, ma adesso serve allontanarsi da un ultimo posto in coabitazione con il Genoa, anche perché a forza di perdere terreno i viola sono scivolati sempre più in basso mentre il pareggio raccolto a San Siro ha consentito al Pisa di lasciarsi alle spalle i due fanalini di coda del campionato.

Dalle lacune difensive degli austriaci battuti giovedì sera ai movimenti del quarto attacco della serie A (11 gol) il passo è lunghissimo, e il rientro di Kean dal 1’ minuto è certamente la notizia migliore per Pioli. Ma più che di turnover è giusto parlare di rotazioni - si legge -, anche se non sono da escludere conferme per chi è andato bene contro il Rapid Vienna. Come Fagioli destinato a esser di nuovo titolare (insieme a Nicolussi Caviglia e Mandragora) o come Gudmundsson reduce dal secondo centro stagionale in maglia viola.