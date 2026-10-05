Pintus al Viola Park. La casa della Fiorentina teatro della medicina sportiva globale

I campioni si costruiscono anche lontano dai riflettori e il Viola Park è diventato per due giorni un punto di riferimento internazionale per la gestione degli infortuni. Il 2 e 3 ottobre il centro sportivo della Fiorentina ha ospitato il primo Congresso nazionale SME, dedicato alle lesioni muscolari, tendinee e del legamento crociato anteriore. Tra gli ospiti più prestigiosi anche Antonio Pintus, Head of Performance del Real Madrid e uno dei preparatori atletici più vincenti del calcio, che ha lavorato all’Inter tra il 2019 e il 2021 insieme a Paolo Vanoli, allora nello staff di Antonio Conte. Un legame che rende la sua presenza a Firenze particolarmente significativa.

Come racconta La Nazione, l’evento ha riunito professionisti di primo piano provenienti da Real Madrid, Manchester City, Barcellona e Nazionale danese, con l’obiettivo di approfondire il percorso dell’atleta dall’infortunio fino al ritorno alla piena prestazione. Dopo i workshop del venerdì, la giornata di sabato è stata aperta dal dg viola Alessandro Ferrari e ha visto interventi dedicati alle tendinopatie e alla riabilitazione del crociato, con protagonisti come Ramon Cugat, Pier Paolo Mariani e Stefano Dainelli, specialista della riatletizzazione viola. A chiudere i lavori, il dibattito moderato da Massimo Marianella con Pintus, Federico Genovesi del Manchester City e Alessandro Florenzi.