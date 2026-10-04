FirenzeViola Al Viola Park la medicina dello sport: esperti da Real, City e Barcellona in un convegno a Bagno a Ripoli

Due giornate di confronto tra medicina dello sport, ricerca ed esperienza maturata nell'attività agonistica di alto livello. Il Viola Park ha ospitato il 2 e 3 ottobre il I Congresso Nazionale SME – Management delle lesioni muscolari, tendinee e LCA, appuntamento che ha riunito a Firenze specialisti italiani e internazionali per parlare di prevenzione, diagnosi, cura e recupero dagli infortuni.

Il congresso è nato dal lavoro del comitato scientifico composto dal Responsabile Sanitario di ACF Fiorentina Luca Pengue, Niccolò Gori e Donato Vassalli, portando al Viola Park professionisti provenienti anche da realtà come Real Madrid, Manchester City, Barcellona e nazionale danese. Ad aprire i lavori del 3 ottobre è stato il Direttore Generale della Fiorentina Alessandro Ferrari, seguito da Pengue, Gori e Vassalli. La mattinata ha affrontato le tendinopatie e le lesioni del legamento crociato anteriore, con gli interventi, tra gli altri, di Ramon Cugat, Pier Paolo Mariani, Edoardo Monaco e Stefano Dainelli, specialista della riatletizzazione dei calciatori viola. Spazio anche alla diagnostica per immagini con Adam Boesen e Mikael Boesen della nazionale danese.

Nel pomeriggio il focus si è spostato sulle lesioni muscolari. Oltre a Luca Pengue, sono intervenuti Donato Vassalli, sull'utilizzo dell'ecografia, Niccolò Gori, sui trattamenti infiltrativi, Loris Perticarini, sulle indicazioni chirurgiche, e Francesco Perondi, sul ritorno alla prestazione. A chiudere il congresso un talk show moderato da Massimo Marianella, con l'ex calciatore Alessandro Florenzi, Federico Genovesi, Head of Performance del Manchester City, e Antonio Pintus, Head of Performance del Real Madrid. Un confronto tra medicina, preparazione e gestione dell'atleta di alto livello.