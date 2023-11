PIEROZZI, Il rifredino scalpita per una maglia dal 1'

FirenzeViola.it

Dopo il debutto in Europa con la maglia viola nella gara di andata ci potrebbe essere ancora spazio sulla corsia di destra per due giovani prodotti del settore giovanile della Fiorentina come Niccolò Pierozzi e Pietro Comuzzo, con il primo in vantaggio sul secondo scrive quest’oggi sulle proprie colonne la Repubblica di Firenze.

Pierozzi, fiorentino doc di Rifredi, ha realizzato il suo sogno di esordire in prima squadra dopo tutta la trafila nel settore giovanile proprio durante la partita di andata. “Un emozione indescrivibile” l’aveva definita, mettendosi alle spalle un periodo difficile iniziato questa estate con un infortunio patito proprio nei primi allenamenti. Il debutto aveva offerto ottimi spunti, con buona progressione, affondi e sovrapposizioni, sebbene il Cucaricki fosse già sotto di tre gol e in dieci uomini. Per Comuzzo invece più probabile l’ingresso a gara in corso, magari proprio sulla corsia di destra occupata anche nella gara d’andata in modo “pulito e preciso”. Italiano con lui vorrà proseguire il graduale inserimento in prima squadra dopo il bell'impatto avuto al debutto in campionato contro il Napoli.