Piccoli può esserci con il Genoa, La Gazzetta: "Kean mette nel mirino la sfida alla Juve"

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Moise Kean accelera il percorso di recupero nel tentativo di tornare a disposizione già nelle ultime gare della stagione. L’attaccante sta aumentando i carichi di lavoro con doppie sedute quotidiane per provare a essere protagonista nello sprint finale del campionato. Se non dovesse recuperare in tempo per la sfida di domenica contro il Genoa, nel mirino ci sarebbe la trasferta contro la Juventus, partita dal sapore speciale per il suo passato in bianconero. Allenamento personalizzato anche per Roberto Piccoli, che conserva qualche possibilità di rientrare già domenica al Franchi. Nel caso in cui nessuno dei due centravanti fosse disponibile dal primo minuto, Paolo Vanoli dovrà scegliere ancora tra Albert Gudmundsson impiegato da falso nove oppure Riccardo Braschi, attaccante classe 2006 che ha debuttato in Serie A lunedì all’Olimpico, entrando nella ripresa e offrendo segnali positivi. Sul fronte difensivo, invece, Niccolò Fortini ha iniziato a svolgere una parte del lavoro insieme al gruppo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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