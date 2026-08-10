La Fiorentina non ha mollato Thortsvedt ma prima deve cedere (Fabbian)

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Il mercato della Fiorentina non si è certo fermato e Paratici continua a lavorare per gli obiettivi da consegnare a Grosso il prima possibile. La Nazione scrive che l'obiettivo per il centrocampo resta Kristian Thorstvedt del Sassuolo, a patto però che prima ci sia un'uscita. E su questo fronte il quotidiano scrive che il nome più probabile del sacrificato è quello di Giovanni Fabbian, centrocampista arrivato dal Bologna solo qualche mese fa per una cifra attorno ai 15 milioni di euro.

Thortsvedt da par suo aspetta solo il via libera per raggiungere il Viola Park, ha detto già da tempo al Sassuolo che l'obiettivo è raggiungere Grosso a Firenze a fronte di un rinnovo che dunque non si farà. Le parti continuano a trattare.