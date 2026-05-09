Piccoli in ripresa, ha dato disponibilità per partire dal 1'. Vanoli vorrebbe schierarlo

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Si preannuncia una staffetta in attacco per la maglia da titolare di domani, quando la Fiorentina sfiderà il Genoa al Franchi alle ore 15. Da questo dubbio di formazione riparte stamani La Nazione, facendo un sunto di quanto fatto dai giocatori in allenamento in questa settimana. La speranza di Vanoli è quella di poter schierare dal primo minuto di nuovo un centravanti vero, di riferimento, come Roberto Piccoli.

Il classe 2001 infatti, ieri, ha svolto parte del lavoro coi compagni e l’obiettivo è quello di reintegrare al 100% la punta per oggi, giorno di rifinitura. L’ex Cagliari sta bene, ha smaltito il problema agli adduttori e ha dato disponibilità a scendere in campo dal 1’. Se poi non ce la dovesse fare (ma almeno in panchina figurerà), spazio a Gudmundsson che nonostante la prova opaca di Roma resta il favorito per giocare nel ruolo di centravanti.