FirenzeViola L'altro capodanno fiorentino per Moise Kean: Firenze aspetta la mezzanotte con le dita incrociate, mentre la società lavora ai dettagli del rinnovo

Qualcuno avrà puntato la sveglia, altri decideranno di fare detox da tutto, post, notizie, messaggi su Whatsapp, notifiche. Fatto sta che manca sempre meno alla mezzanotte del 16 luglio, termine ultimo entro il quale un club potrà esercitare la clausola da 52 milioni per prelevare Moise Kean dalla Fiorentina.

E quindi meno dodici, undici e via via così fino alla mezzanotte, per un nuovo capodanno fiorentino. Il 15 luglio è una data spartiacque per il mercato viola: lo sapevamo da tempo, da quando erano usciti i dettagli di una clausola che sembrava esagerata solo qualche mese fa, rivalutata anche grazie all'impatto devastante del centravanti-rapper col mondo Fiorentina. 25 gol totali, titolo di vice-capocannoniere in tasca e tanti occhi indiscreti piazzati da inizio stagione. Ora siamo alla resa dei conti, col popolo viola che ci arriva con indicazioni positive: il no, dopo settimane di silenzio, di Kean all'Arabia (che sia Al-Qadsiah o Al-Hilal), e la mancanza di vere pretendenti che possano stuzzicare le legittime aspirazioni personali di un ragazzo che, a venticinque anni, con alle spalle la prima grande stagione dopo anni di delusioni, ha voglia di confrontarsi col calcio che conta - e puntare al Mondiale della prossima estate-.

Lo United continuerà a far paura, una paura che tenderà a scemare man mano ci si avvicinerà alla mezzanotte (i red devils sono pronti a chiudere per un altro attaccante, Bryan Mbeumo, in dirittura d'arrivo l'affare col Brentford). Poi dalla mezzanotte in poi, potrebbe arrivare una boccata d'ossigeno per tutti. E un nuovo inizio. Col necessario rinnovo con adeguamento per KMB - stipendio che potrebbe superare i 4 milioni - e una clausola da ridiscutere, anche se per Pradè e soci sarà difficile toglierla. E quindi è possibile che fra un anno saremo nella stessa situazione, tutti ad aspettare la mezzanotte del 16 luglio, con la luminosità del telefono bassa, sperando che non vibri mai, e con le dita incrociate.