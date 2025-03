Pepito Rossi: "Per la Juventus ero il post-Del Piero. Perché non andai"

Intervistato anche dal Corriere della Sera, Pepito Rossi ha raccontato diversi retroscena legati alla sua carriera, a partire da come firmò per il Manchester United: "Un emissario del club si presentò a Parma, avevo 17 anni. Mi chiese di aprire la mano e mi consegnò una spilla con il logo della squadra. Firmai il contratto in un ristorante, con me c’era papà. La dedica nei gol era per lui? Si ammalò nell’inverno del 2009, un tumore. Mamma mi nascose tutto, voleva proteggermi. Ricordo il giorno in cui mi chiamò, crollai a terra. Era inizio febbraio, tornai negli Stati Uniti per salutarlo. Dopo qualche settimana morì. Era il mio eroe".

Poi racconta: "Per la Juventus dovevo essere il post Del Piero. Ero in macchina con mio zio, lui che guidava e io dietro che parlavo al telefono con Marotta e Conte. Offrirono quasi 30 milioni ma il Villarreal era appena tornato in Champions e non se la sentì di cedermi".