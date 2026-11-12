FirenzeViola Jimenez e l’arma segreta in zona gol. Lo spagnolo lancia segnali in ottica riscatto

Anche contro la Juventus il cross dello spagnolo ha propiziato il gol, un po' come avvenne contro Napoli e Genoa. Contando anche il gol contro l'Inter lo spagnolo lancia segnali nell'ottica di un suo riscatto dal Bornemouth

E’ arrivato a sorpresa, persino nello stupore generale di chi teneva d’occhio il Viola Park e ha visto arrivare il van con un nuovo calciatore viola, ma Alex Jimenez ha impiegato pochissimo a diventare un protagonista di questa Fiorentina. Prima con qualche atteggiamento in campo non propriamente scaltro, con tanto di rischio espulsione nella sfida con il Frosinone, poi con un’arma segreta diventata rapidamente la miglior alleata del reparto offensivo. Non a caso, come evidenziato mercoledì dalla Nazione, Jimenez ha partecipato al 29,4% dei 17 gol dei viola (LEGGI QUI).

Tre cross fotocopia e un gol capolavoro

Già, perché osservando i numeri offensivi della Fiorentina il terzino spagnolo classe 2005 è quello che ha regalato il maggior apporto in zona gol. Certamente con il gol capolavoro da fuori area contro l’Inter, ma anche con un gesto tecnico che in ben 3 circostanze è valso un gol. Tutto è cominciato contro il Napoli, con un tiro cross valso il pareggio per via di una deviazione e poi bissato a Genova più o meno con un’azione fotocopia, ed è proseguito con un altro gesto tecnico praticamente identico, quello che ha propiziato il gol del momentaneo 2-1 di Njie dopo la respinta (difficoltosa) di Vicario.

Segnali in ottica del riscatto

Mentre già rimbalzano le voci sulla volontà dei viola di riscattare sia Njie che Gonçalves, anche Jimenez sta lanciando segnali di cui tenere conto, anche alla luce della formula con la quale si è vestito di viola: un prestito con diritto di riscatto a 20 milioni di euro che in caso di attivazione garantirà al Bornemouth il 30% sulla sua eventuale futura rivendita.