Pellegrino pronto a riscattarsi: domani ha un'altra opportunità da titolare

vedi letture

La prima occasione per lasciarsi alle spalle la notte dell’Olimpico passa soprattutto dai piedi di Mateo Pellegrino. Come racconta La Nazione, il centravanti argentino è stato tra i giocatori più penalizzati dal disastroso 4-0 contro la Roma: chiamato a sorpresa a partire titolare dopo averlo scoperto soltanto alla vigilia, si è ritrovato a combattere praticamente da solo contro la difesa giallorossa, all’interno di una squadra incapace di accompagnarlo e di creare occasioni. I numeri raccontano una serata complicata: appena 32 palloni toccati, 11 persi, il 58% dei passaggi completati nella metà campo avversaria e soltanto due duelli aerei vinti sui dieci disputati. Proprio nel fondamentale che dovrebbe rappresentare uno dei suoi punti di forza, Pellegrino è apparso in difficoltà.

Il confronto con Roberto Piccoli, arrivato tra alcuni tifosi dopo la gara di Roma, sarebbe però ingeneroso e soprattutto prematuro. Pellegrino avrà subito l'opportunità di reagire contro il Frosinone, in un contesto che dovrebbe essere completamente diverso: una settimana intera di lavoro alle spalle, il sostegno del Franchi e una Fiorentina chiamata a mostrare un atteggiamento decisamente più aggressivo. Con Kean ormai ai margini per la situazione di mercato e il nuovo centravanti ancora in arrivo, sarà ancora l’argentino a guidare l’attacco viola. Nei giorni scorsi ha lavorato con grande intensità al Viola Park, cercando di trasformare la delusione dell’Olimpico in motivazione. Domani Pellegrino avrà quindi la prima vera occasione per dimostrare che quella di Roma è stata soltanto una serata storta e che la sua storia con la Fiorentina può cominciare davvero dal Franchi.