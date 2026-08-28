Su Dodo continua il pressing del Forest. Sottil-Avellino e le altre cessioni
Definito il futuro di Fabbian, che ieri non ha preso parte all’allenamento per completare il trasferimento al Parma in prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro, la Fiorentina si getta in un finale di mercato destinato a regalare ancora diversi movimenti. Tra le novità delle ultime ore, come riportato dal Corriere Fiorentino, c’è anche l’interesse del Bologna per Albert Gudmundsson, nome rimasto finora ai margini dei principali rumors ma che la Fiorentina aveva inizialmente inserito tra i giocatori cedibili. I rossoblù hanno effettuato un primo sondaggio e la pista potrebbe svilupparsi ulteriormente nei prossimi giorni.
Le altre cessioni
Resta alta, nel frattempo, l’attenzione sulle altre possibili partenze. Dodò continua a essere seguito dal Nottingham Forest, che ha già presentato una prima offerta da 7 milioni di euro respinta dalla Fiorentina, mentre per Riccardo Sottil si è fatto avanti l’Avellino. Tutti segnali, sottolinea ancora il quotidiano locale, di un finale di mercato particolarmente intenso, con la Fiorentina pronta a presentarsi con un volto nuovo soprattutto in attacco. L’arrivo del nuovo centravanti potrebbe infatti rappresentare la svolta definitiva dell’ultimo scorcio di mercato viola.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati