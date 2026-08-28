Kean al Como, dentro Zirkzee e le uscite da definire: il punto del Corriere Fiorentino

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Il quotidiano locale ricostruisce le ultime ore, condite dall'addio di Kean e dall'assalto a Zirkzee. E con diverse uscite ancora da sistemare

Superate le tensioni, ora tutti viaggiano verso i rispettivi obiettivi: Moise Kean verso il Como e Joshua Zirkzee verso la Fiorentina. Dopo lo strappo seguito alla multa inflitta al centravanti per l’assenza all’allenamento di mercoledì, i contatti tra i club sono ripartiti rapidamente e hanno portato alla fumata quasi bianca per il trasferimento in Lombardia. L’operazione prevede un prestito oneroso da 5 milioni, un riscatto obbligatorio da 25 milioni e altri 5 di bonus, per un esborso complessivo di 40 milioni. Una cifra in linea con le richieste della Fiorentina, che saluta così l’attaccante protagonista di 35 gol nelle ultime due stagioni. Parallelamente, Fabio Paratici ha accelerato per Zirkzee, individuato come sostituto di valore anche se con caratteristiche molto diverse. L’olandese, dopo il passo indietro della Juventus e l’apertura al ritorno in Italia, potrebbe arrivare con la formula del prestito da 5 milioni più un riscatto superiore ai 20, riporta stamani il Corriere Fiorentino.

Tra Zirkzee e le uscite

L’eventuale arrivo dell’ex Bologna permetterebbe alla Fiorentina di considerare completato il reparto offensivo e di concentrare le energie sugli altri obiettivi, esterni in particolare. Zirkzee rappresenterebbe infatti un profilo differente da Kean, ma già capace di lasciare il segno in Serie A e valutato oltre 40 milioni dal Manchester United al momento del suo acquisto. Con la sfida contro il Frosinone ormai alle porte, Paratici può quindi iniziare a guardare alle corsie laterali, dove è emerso anche il nome di Alieu Njie, esterno svedese di origini gambiane del Torino. I granata hanno appena respinto un’offerta da 12 milioni del Salisburgo e il suo nome conferma la volontà viola di trovare nuovi interpreti sulle fasce dopo il mancato arrivo di Poku. Resta però ancora molto da fare anche sul fronte delle uscite.