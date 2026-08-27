Fiorentina al lavoro per sfoltire il centrocampo e fare spazio al colpo Thorstvedt
Le mosse della Fiorentina in mezzo al campo restano in stand-by e saranno inevitabilmente condizionate dalle operazioni in uscita. Uno dei nomi monitorati è quello di Kristian Thorstvedt, che resta in attesa di capire se potrà trasferirsi in viola. Il confronto con il Sassuolo, però, non è ancora entrato nella fase decisiva: la società dovrà prima fare spazio in rosa, lasciando partire almeno due giocatori.
In questo scenario, Giovanni Fabbian piace al Parma, mentre Rolando Mandragora è finito nei radar del Genoa di Daniele De Rossi. Per il centrocampista, la Fiorentina parte da una richiesta di almeno 10 milioni di euro. Discorso differente per Nicolò Fagioli, un’operazione economicamente più pesante visto che il club viola valuta il giocatore intorno ai 30 milioni. Lo riporta La Nazione.
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