Il definitivo ok di Zirkzee e i dettagli con lo Utd. Repubblica: "Ecco cosa manca"

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Il punto del quotidiano fiorentino su ciò che manca per chiudere la trattativa che dovrebbe portare Zirkzee in maglia viola

La Fiorentina ha ormai individuato in Joshua Zirkzee il sostituto di Moise Kean, con la convinzione di poter mettere a disposizione di Fabio Grosso un attaccante all’altezza, seppur molto diverso per caratteristiche. Come sottolinea la Repubblica nell’edizione di Firenze, l’olandese classe 2001 arriva da un biennio complicato al Manchester United, che lo aveva acquistato dal Bologna per circa 43 milioni di euro, prima di vederlo progressivamente scivolare nelle gerarchie. Zirkzee spinge per tornare in Italia e, dopo essere stato accostato con insistenza alla Juventus, ha aperto alla possibilità di trasferirsi a Firenze grazie anche ai rapporti tra il ds viola Fabio Paratici e il suo entourage.

Il punto sull'operazione

La trattativa con il Manchester United è vicina alla conclusione, anche se restano da sistemare alcuni dettagli, in particolare quelli relativi alla cifra del riscatto, mentre il giocatore deve dare il definitivo via libera. La giornata di oggi potrebbe quindi essere decisiva. Se tutto andrà per il verso giusto, Grosso avrà a disposizione un attaccante dal talento e dalla qualità tecnica importanti, capace di interpretare il ruolo in maniera molto diversa rispetto a Kean. Zirkzee è infatti un “numero 9” con caratteristiche da trequartista, abile ad abbassarsi, legare il gioco e creare spazi per i compagni, oltre che a giocare eventualmente al fianco di Pellegrino. Una duttilità che potrebbe permettere alla Fiorentina di cambiare pelle e adottare soluzioni offensive differenti.