Njie, Paratici conta di chiudere a breve. Gli agenti di Gud a Firenze: il punto di TMW

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Il punto su Njie e Gudmundsson. Da una parte un acquisto che la Fiorentina vuole definire a breve, dall'altra una situazione da seguire da vicino

Sulle sue pagine online Tuttomercatoweb.com fa il punto su due trattative che riguardano da vicino la Fiorentina e che sono impazzate in queste ore. La prima riguarda Alieu Njie, talentuoso esterno d'attacco del Torino: TMW conferma quanto anticipato dalla nostra redazione, scrivendo che la sua operazione non è legata a quella di Rolando Mandragora, cercato appunto dagli uomini mercato di Cairo. Inoltre si sottolinea che il classe 2005 svedese è un obiettivo concreto, il club viola si è messo coi granata nelle scorse ore e conta di chiudere il suo acquisto velocemente.

Capitolo Gudmundsson

L'altra trattativa di cui si occupa TMW riguarda Albert Gudmundsson. Il fantasista islandese ha passato l'estate da giocatore in uscita, ma con le poche offerte nei suoi confronti è diventato molto utile alle idee di Grosso, che l'ha sfruttato spesso finora. L'ex Genoa è concentrato sul match di domani col Frosinone e fino alla fine della partita difficilmente succederà qualcosa, ma i suoi agenti sono attualmente a Firenze per segure da vicino lo sviluppo delle vicende che interessano Gudmundsson e il Bologna. Situazione da monitorare nel corso del weekend.