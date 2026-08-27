Fiorentina, gruppo quasi al completo: Grosso prepara la sfida al Frosinone

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Ieri mattina la Fiorentina ha svolto una nuova seduta di allenamento al Viola Park, proseguendo la preparazione in vista della gara di sabato contro il Frosinone. La squadra di Grosso vuole reagire dopo il difficile esordio di Roma, chiuso con il pesante 4-0 dell’Olimpico contro la formazione di Gian Piero Gasperini. Una sconfitta che ha lasciato inevitabilmente qualche strascico, ma Franco Mastantuono e compagni sono già proiettati verso la sfida dell’Artemio Franchi. L’unico indisponibile resta Moise Kean, mentre tutti gli altri sono a disposizione.

Grosso ha quindi potuto lavorare con un gruppo quasi al completo. Buone notizie anche per Arthur Atta e Rolando Mandragora, alle prese la scorsa settimana con alcuni problemi fisici e ormai completamente recuperati. I due centrocampisti sono infatti regolarmente a disposizione dello staff tecnico. La seduta odierna è in programma in tarda mattinata, con tutta l’attenzione rivolta al Frosinone: l’obiettivo è dare una risposta immediata dopo la pesante sconfitta dell’esordio, questa volta davanti al proprio pubblico.