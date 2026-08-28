Zirkzee, la Fiorentina sorpassa la Juve. E tiene d'occhio anche Kalimuendo

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Paratici ha messo la freccia sulla Juventus per l'attaccante dello United. E continua a monitorare anche Beto e Kalimuendo

La Fiorentina ha sorpassato la Juventus nella corsa a Joshua Zirkzee e ora punta a chiudere l’operazione con il Manchester United. I sondaggi di mercoledì si sono trasformati in una trattativa vera e propria sull’asse Firenze-Manchester, anche se l’affare non è ancora definito. Decisiva l’apertura dell’attaccante olandese, che ha scelto di privilegiare la destinazione viola dopo aver preso atto del raffreddamento della pista Juventus, frenata dai continui di "no" di David sul mercato. Zirkzee vuole lasciare Old Trafford, dove gli spazi si sono ulteriormente ridotti dopo il reintegro di Marcus Rashford, e la Fiorentina ha già presentato un’offerta ufficiale: si ragiona su un prestito oneroso da circa 5 milioni di euro, con diritto di riscatto o obbligo condizionato intorno ai 25 milioni più bonus. I buoni rapporti tra Fabio Paratici e l’agente Kia Joorabchian possono favorire l’operazione, ma resta da battere la concorrenza estera.

Beto e Kalimuendo sullo sfondo

Dal punto di vista tecnico, l’eventuale arrivo di Zirkzee comporterebbe un cambio di filosofia rispetto a Moise Kean. L’ex Bologna è infatti un “nove e mezzo”, un attaccante con caratteristiche differenti dall’azzurro: meno individualista e meno focalizzato sulla ricerca del gol, ma prezioso nel recupero dei palloni, nei duelli aerei e soprattutto nel raccordo tra centrocampo e attacco. Allo United è stato utilizzato prevalentemente come riferimento offensivo nel 3-4-2-1 o nel 4-2-3-1, occasionalmente anche in coppia con Hojlund, e a Firenze potrebbe trovare una soluzione simile al fianco di Mateo Pellegrino. Grosso dovrebbe quindi lavorare su una Fiorentina capace di cambiare strategia offensiva, sfruttando la capacità dell’olandese di far salire la squadra e coinvolgere i compagni. In attesa della fumata bianca, Paratici continua comunque a tenere aperte le alternative: Beto dell’Everton e Arnaud Kalimuendo del Nottingham Forest restano nella lista viola. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.