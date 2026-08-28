Zirkzee il prescelto. Paratici ha la sua apertura: si cerca un affare da 35 mln

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L'attaccante olandese ha aperto alla Fiorentina, l'obiettivo di Paratici è chiudere brevemente per poi liberare Kean verso Como

La Fiorentina ha ormai individuato in Joshua Zirkzee il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Moise Kean. La trattativa con il Manchester United è ben avviata e nelle ultime ore i contatti del ds Fabio Paratici si sono intensificati, così come quelli con l’agente dell’attaccante, Kia Joorabchian. L’apertura del giocatore c’è, nonostante la concorrenza della Juventus e di altri club, ma manca ancora l’accordo definitivo. L’operazione potrebbe concretizzarsi già oggi oppure richiedere qualche giorno in più: sul tavolo c’è un prestito oneroso da circa 5 milioni di euro, con una clausola d’acquisto a determinate condizioni per almeno 30 milioni. Zirkzee, 25 anni, ha ancora tre anni di contratto con lo United a 3,5 milioni netti più uno di bonus.

Kean-Fiorentina, addio prossimo

Sul fronte Kean, invece, il divorzio dalla Fiorentina appare ormai imminente. L’attaccante è diretto al Como, con l'operazione che dovrebbe chiudersi per almeno 40 milioni di euro, permettendo ai viola di risparmiare anche circa 12 milioni lordi di ingaggio. Dopo la tensione dei giorni scorsi, culminata nella multa per aver saltato un allenamento, ieri Kean si è presentato regolarmente e in orario al Viola Park. Un segnale di distensione, ma non sufficiente a cambiare il destino del centravanti, ormai vicino all’addio dopo una lunga telenovela di mercato. Lo riporta stamani Tuttosport.