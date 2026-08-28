Verso il Frosinone: Valdepenas torna a sinistra, Oulai insidia Fagioli

vedi letture

La Fiorentina deve subito voltare pagina dopo la pesante sconfitta dell’Olimpico e Fabio Grosso sta cercando di tenere alta la concentrazione in vista del debutto al Franchi contro il Frosinone, in programma domani alle 18:30, proprio nel giorno del centenario viola. Come sottolinea La Nazione, il tecnico ha lavorato con quasi tutta la rosa a disposizione, fatta eccezione per Kean e Fabbian, ancora alle prese con situazioni legate al mercato. L’abbondanza potrebbe così portare Grosso a qualche cambiamento rispetto all’undici visto a Roma, con Valdepenas pronto a riprendersi la fascia sinistra e un ballottaggio aperto a destra tra Joao Mario e Jimenez, quest’ultimo in crescita nelle gerarchie.

Le altre scelte

Le novità più importanti potrebbero arrivare soprattutto in mezzo al campo, dove Oulai, protagonista di un ingresso positivo all’Olimpico, insidia Fagioli per il ruolo di regista. Ai suoi lati dovrebbe trovare spazio Atta come mezzala sinistra, con Ndour candidato a completare il reparto. Anche in attacco è atteso qualche ritocco: Pellegrino resta il riferimento centrale, inevitabilmente vista la situazione di Kean, mentre Mastantuono va verso la conferma dopo la prestazione incoraggiante contro la Roma. Al suo fianco, invece, Gudmundsson è favorito per una maglia da titolare, dopo la sorprendente esclusione dall’undici iniziale di lunedì. La sfida con il Frosinone rappresenterà quindi anche una prima occasione per Grosso di correggere la rotta e dare una risposta immediata dopo il difficile esordio stagionale.