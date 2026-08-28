Gudmundsson proposto al Bologna, La Gazzetta: "Valutato prestito con diritto"

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La situazione di Jonathan Rowe resta ancora tutta da definire, con il Bologna che continua a dichiarare l’inglese incedibile mentre l’Atalanta insiste e dalla Premier League, almeno per il momento, non sono arrivate offerte concrete. In questo scenario, però, i rossoblù hanno ascoltato anche la Fiorentina, che a detta de La Gazzetta dello Sport avrebbe proposto Albert Gudmundsson come possibile soluzione per la propria fascia offensiva. L’islandese piace al Bologna, soprattutto per quanto fatto vedere ai tempi del Genoa, quando era diventato uno dei giocatori più incisivi della Serie A, mentre a Firenze ha avuto un rendimento decisamente più discontinuo, anche a causa dei cambi di ruolo e di un utilizzo a corrente alternata.

Formula e volontà del giocatore

L’eventuale arrivo di Gudmundsson potrebbe diventare anche un indizio sul futuro di Rowe, ma al momento non rappresenta una certezza sulla partenza dell’inglese. Il Bologna valuta infatti il giocatore viola soltanto a determinate condizioni, considerando anche un ingaggio superiore ai 2 milioni di euro che potrebbe rappresentare un ostacolo. Lo stesso Gudmundsson, dal canto suo, potrebbe aspettare altre proposte prima di prendere una decisione, anche se la possibilità di rimanere in Italia sembra essere una delle sue priorità. Per questo, come nel caso di Arthur Theate dall’Eintracht Francoforte, la formula del prestito con diritto di riscatto potrebbe essere quella da approfondire con la Fiorentina.