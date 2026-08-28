Gudmundsson-Bologna, a Sartori piace: ha sondato il terreno con Paratici

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Il Bologna è vigile sulla situazione dell'islandese, i due direttori sportivi ne hanno parlato per capire la fattibilità dell'affare

Il Bologna continua a lavorare sul mercato e, tra le possibili soluzioni per l’attacco, prende quota anche Albert Gudmundsson. Il nome dell’islandese della Fiorentina è emerso nelle ultime ore e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, il ds felsineo Giovanni Sartori avrebbe già avuto un contatto con Fabio Paratici per capire la fattibilità dell’operazione. Gudmundsson potrebbe così diventare una delle alternative valutate dal club rossoblù nel caso in cui Jonathan Rowe dovesse lasciare Bologna, con l’inglese sempre più vicino all’addio ma ancora senza un accordo definitivo.

Sartori sonda con Paratici

La situazione resta comunque in evoluzione, perché il Bologna deve prima trovare la soluzione giusta per Rowe e, soprattutto, individuare il suo sostituto. In questo scenario Gudmundsson rappresenta un profilo particolarmente interessante per caratteristiche e conoscenza della Serie A, anche se resta da capire se la Fiorentina sia realmente disposta ad aprire alla cessione e a quali condizioni. Sartori, intanto, avrebbe iniziato a sondare il terreno: nelle prossime ore potrebbero arrivare indicazioni più concrete sul futuro dell’islandese, che potrebbe diventare uno dei nomi più caldi del mercato rossoblù.