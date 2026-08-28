Tutto su Zirkzee e Njie. La Nazione: "L'addio di Kean apre le porte ai viola"

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Una volta perfezionato l'addio di Kean al Como, la Fiorentina proverà a chiudere rapidamente sia per Zirkzee che per Njie

La Fiorentina continua a lavorare su più tavoli per ridisegnare il proprio attacco. In attesa che si completi definitivamente l’operazione Kean-Como, i dirigenti viola hanno accelerato con decisione per il sostituto, individuando in Joshua Zirkzee il profilo preferito. Come riportato da La Nazione, Paratici e Goretti si sono mossi concretamente già dalla serata di mercoledì, quando è diventato chiaro che il Como sarebbe potuto arrivare intorno ai 40 milioni richiesti per Kean. I contatti con il Manchester United sono proseguiti anche nel corso della notte, mentre la Fiorentina ha già incassato l’apertura dell’attaccante olandese. Un passaggio importante nella trattativa, favorito anche dal rapporto consolidato tra Paratici e l’agente di Zirkzee, Kia Joorabchian. Resta da trovare l’intesa definitiva con i Red Devils, con i viola orientati verso un prestito oneroso da circa 5 milioni di euro e un obbligo di riscatto condizionato intorno ai 20 milioni.

Njie l'altro obiettivo

Ma il lavoro sul mercato offensivo non si ferma a Zirkzee. Grosso attende infatti anche rinforzi sulle fasce, almeno uno e possibilmente due esterni in grado di aumentare velocità e soluzioni nell’uno contro uno. Nelle ultime ore, secondo La Nazione, la Fiorentina ha accelerato i contatti per Alieu Njie del Torino, talento svedese classe 2005 seguito anche da diversi club europei. I viola si sono informati sulla situazione del giocatore, considerato dagli addetti ai lavori uno dei profili più interessanti della sua generazione, ma il Torino chiede una cifra superiore ai 10 milioni di euro. Njie potrebbe rappresentare una delle nuove frecce per l’attacco di Grosso, anche se l’idea sarebbe quella di affiancargli un altro esterno con maggiore esperienza, considerando che il giovane granata si è affacciato soltanto nella scorsa stagione alla Serie A. I prossimi giorni potrebbero quindi essere decisivi per capire come la Fiorentina completerà un reparto offensivo destinato a cambiare profondamente.