Njie-Fiorentina, accordo fino al 2031. Tuttosport: "Paratici vuole uno sconto"

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Secondo Tuttosport, Fiorentina e Njie avrebbero già un accordo di massima. Paratici cerca adesso quello col Torino

Nelle ultime ore Alieu Njie è diventato con forza un nuovo obiettivo della Fiorentina. Fabio Grosso aspetta ancora un rinforzo sulla fascia sinistra e il ds Fabio Paratici ha scelto il classe 2005 del Torino come idea valida per chiudere il mercato in quella porzione di campo. A tornare sull'argomento è Tuttosport di questa mattina, scrivendo che le due dirigenze si sono già confrontare sul giocatore.

Paratici vuole uno sconto

Il ds granata, Gianluca Petrachi, valuta il ragazzo 20 milioni di euro e ha già respinto in estate gli assalti di Crystal Palace, Anderlecht e Salisburgo. La Fiorentina ha bussato alla porta del Toro e spera di chiudere a meno, forte dei buoni rapporti mantenuti con gli affari per Comuzzo e Fortini. Paratici, scrivono dal Piemonte, si aspetta così un piccolo favore, volendo definire l'affare a 15-16 milioni più percentuale sulla futura rivendita.

Accordo Viola-Njie

A tal proposito, il quotidiano ribadisce che da Firenze è stato messo sul piatto anche Rolando Mandragora, giocatore che farebbe volentieri il percorso inverso e che è già stato nella Torino granata. Tornando a Njie, secondo Tuttosport la Fiorentina sarebbe in contatto col suo entourage da un paio di giorni e avrebbe già trovato una bozza d'accordo per un contratto valido fino al 2031.