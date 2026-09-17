Pellegrino e la grigliata promessa: ecco perché ora deve sbrigarsi

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Mateo Pellegrino, dopo il gol realizzato contro il Venezia, aveva fatto una promessa particolare ai suoi compagni: offrire una grigliata a tutta la squadra. Un piccolo gesto per festeggiare insieme la rete e il momento positivo vissuto dalla Fiorentina. La Gazzetta dello Sport torna ora su questo curioso retroscena, che racconta anche il clima all’interno dello spogliatoio viola e il rapporto che il centravanti argentino sta costruendo con i nuovi compagni.

Adesso il tempo stringe

Un modo semplice e genuino per condividere la soddisfazione dopo una vittoria importante e rafforzare ulteriormente lo spirito del gruppo. Pellegrino aveva promesso una grigliata a tutta la squadra dopo il successo di Venezia, ma a questo punto deve sbrigarsi, altrimenti rischia di deludere tutti i compagni pronti a lasciare Firenze per le Nazionali.