Gnonto punta la Nazionale e conserva la "rivalità" con... Ndour

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Come scrive la Repubblica (ediz. Firenze), la Nazionale italiana continua a essere un obiettivo importante per Wilfried Gnonto, che conosce già bene l’ambiente azzurro grazie all’esordio con Roberto Mancini: "Gli sarò sempre grato per questa opportunità", ha raccontato l’attaccante. Ora, però, la sua attenzione è rivolta soprattutto alla nuova esperienza con la Fiorentina, dove vuole mettere a disposizione della squadra l’esperienza maturata all’estero.

Gli obiettivi e la rivalità con Ndour

Allo stesso tempo, il classe 2003 vuole riconquistare un posto in maglia azzurra. Gnonto preferisce non porsi obiettivi personali legati a numeri o gol, lasciando che siano le prestazioni a parlare. Non manca però una piccola sfida con Cher Ndour, suo ex compagno in Under 21: i due erano soliti contendersi a suon di gol e assist e la rivalità potrebbe continuare anche a Firenze.