Pellegrino arrivato senza grossi clamori, ora spera nella Nazionale

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Firenze è tornata a respirare aria d’Argentina grazie soprattutto a Mateo Pellegrino. Arrivato senza il clamore riservato al compagno Franco Mastantuono, l’ex Parma ha conquistato rapidamente i tifosi con tre gol consecutivi contro Torino, Venezia e Pisa, segnando in modi diversi e in momenti importanti. Partito inizialmente come alternativa a Kean, Pellegrino si sta guadagnando un posto da titolare e la fiducia di Paolo Vanoli. Il centravanti ha sempre evitato paragoni con i grandi argentini che hanno fatto la storia della Fiorentina, preferendo costruire il proprio percorso senza riflettori.

I numeri di Pellegrino

Le sue tre reti sono arrivate con un sinistro dalla distanza, una lunga azione personale e un tap-in da vero attaccante d’area. Numeri che dimostrano anche la sua capacità di segnare oltre che di testa: la scorsa stagione, infatti, nove dei suoi dodici gol erano arrivati proprio in questo modo. La media attuale è di una rete ogni 123 minuti e, continuando su questi ritmi, il sogno della Nazionale argentina potrebbe diventare sempre più concreto. Lo riporta il Corriere Fiorentino.