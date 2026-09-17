Da Mastantuono a Njie, passando per Beto: il Viola Park si svuoterà

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Durante la prossima sosta per le Nazionali, prevista tra fine settembre e inizio ottobre, il Viola Park sarà costretto a fare i conti con diverse assenze. Numerosi giocatori della Fiorentina sono infatti pronti a rispondere alle convocazioni delle rispettive selezioni. Tra le chiamate già ufficiali c’è quella di Franco Mastantuono con l’Argentina, impegnata nelle amichevoli contro Burkina Faso, Bolivia e Benin.

Gli altri viola convocati

Convocati anche Njie dalla Svezia Under 21 e Oulai dalla Costa d’Avorio. Attese invece le partenze di Dragusin con la Romania, Beto con la Guinea-Bissau e Ndour con l’Italia Under 21. Restano in attesa Fagioli e Gnonto, entrambi preconvocati dall’Italia. Pongracic è tra le riserve della Croazia, mentre Valdepenas spera ancora in una chiamata dalla Spagna Under 21. Lo riporta l'edizione odierna de La Nazione.