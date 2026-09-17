Qui Napoli, Anguissa stringe i denti. Allegri non cambierà la difesa
Il Napoli continua ad allenarsi al mattino in vista della sfida contro la Fiorentina, in programma domenica alle 12:30. Massimiliano Allegri mantiene ancora riservate le sue scelte di formazione e procede gradualmente con il lavoro tattico, mentre resta sotto osservazione la situazione degli infortunati, in particolare quella di Zambo Anguissa, l’unico che potrebbe recuperare in tempo per l'Artemio Franchi.
Corsa contro il tempo
Il centrocampista ha svolto anche ieri un lavoro personalizzato in palestra. Con tre giorni ancora a disposizione, le possibilità di recupero restano aperte, ma il tempo stringe. Intanto la squadra prosegue con gli esercizi tattici e oggi potrebbe esserci una partitella utile a fornire qualche indicazione. Una certezza, però, sembra esserci: Allegri non dovrebbe modificare la difesa a quattro. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.
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