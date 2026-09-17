Occhio alla coppia Pongracic-Ranieri. Sulla fascia si scalda Viery
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La Repubblica (ediz. Firenze) stamani in edicola fa il punto sulla condizione fisica dei giocatori viola. Arthur Atta non desta particolari preoccupazioni in casa Fiorentina in vista della sfida di domenica contro il Napoli, in programma alle 12:30. Maggiore attenzione, invece, è rivolta a Radu Dragusin, il cui recupero resta ancora tutto da valutare.
Possibile tandem Pongracic-Ranieri
Il difensore rumeno, uscito all’intervallo della gara di Coppa Italia contro il Pisa per un affaticamento muscolare, sarà monitorato nel corso dei prossimi allenamenti. In caso di forfait, Vanoli potrebbe affidarsi alla coppia centrale composta da Pongracic e Ranieri, mentre sulla sinistra Viery sembra al momento favorito su Valdepenas.
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