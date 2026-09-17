Ribery prende la licenza Uefa Pro per allenare. Sogna la Serie A

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Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, Franck Ribery è tentato dalla voglia di riprendere il giro da allenatore. Già in tasca la licenza B e quella Uefa A, ecco appena arrivata anche l’Uefa Pro dopo gli studi a Coverciano. Laurea dal titolo: “Il calcio che vorrei tra tradizione e innovazione, la ricerca della velocità”. Tema inedito e imprevedibile come era sul campo Ribery, che oggi è pronto a cogliere la sua opportunità, in Italia o fuori.

Un calcio bello e veloce

Nella tesi non si parla di dati e modulo, ma di fantasia. “Allure è la parola chiave sulla quale voglio costruire la mia idea di calcio. Allure in francese non vuol dire solo fascino ma ha mille sfumature, tra cui velocità e bellezza nel portamento. Ecco, il calcio che vorrei dovrà essere bello e veloce per affascinare il pubblico. Dovrà essere come un abito firmato uscito da una sartoria di alta classe”. La Serie A sarebbe il grande sogno del futuro.