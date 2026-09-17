FirenzeViola Valdepenas, il jolly difensivo che diventerà una certezza per due motivi

vedi letture

Victor Valdepenas si è già preso la Fiorentina e punta a diventarne un riferimento. Ci sono almeno due motivi per cui può farlo

Tra gli acquisti che hanno suscitato grande curiosità in estate c’è Victor Valdepenas, per il cui arrivo a Firenze c’è voluto un po’ più di tempo del previsto. Il Real Madrid, che lo aveva trattenuto in ritiro perché orfano dei giocatori impegnati al Mondiale, ha voluto monetizzare cedendolo alla Fiorentina per 8 milioni di euro e mantenendo il 50% sulla futura rivendita, oltre al diritto di "recompra". Nel contratto del giocatore è stata inserita anche una clausola rescissoria da 60 milioni.

La mancanza di alternative

Valdepenas è destinato a diventare una certezza, in questa Fiorentina, per almeno due motivi. Uno dei quali è la mancanza di alternative di ruolo sulla fascia sinistra. Probabilmente il suo principale sostituto ad oggi è Viery, che però ha già dichiarato di sentirsi un difensore centrale. O comunque di preferire quella posizione rispetto alla disclocazione sulla fascia. L’altro papabile è Luca Ranieri, per il quale vale più o meno lo stesso discorso del classe 2005 brasiliano.

Le qualità del giocatore

Ad ogni modo il motivo più impattante è il valore di Valdepenas. Lo spagnolo si sta dimostrando un terzino pieno di talento e di prospettiva, oltre che duttile (contro il Pisa si è spesso spostato sulla corsia di destra in alternanza con Joao Mario). La sua buona tecnica di base, la grande velocità in progressione e l’atteggiamento propositivo possono essere delle ottime condizioni per un futuro da colonna portante del progetto viola. Sempre che il Real non faccia valere il diritto di riacquisto.