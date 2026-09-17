Oulai e il paragone con Kanté. Vanoli pensa al tandem con Fagioli

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Come sottolinea il Corriere dello Sport - Stadio, Paolo Vanoli ha accostato Christ Inao Oulai a N’Golo Kanté, che il tecnico ha allenato ai tempi del Chelsea: "Ci sono diverse somiglianze, anche se Kanté ragionava di più, mentre Inao va frenato". L’allenatore viola considera il 20enne ivoriano un giocatore di grande prospettiva, con ancora ampi margini di crescita. Contro il Pisa, Oulai ha agito da regista al fianco di Ndour e Brescianini, distinguendosi per recuperi, contrasti e capacità di ripartire.

Il paragone con Kanté

Come Kanté, abbina rapidità, fisicità e abilità nel superare il pressing, anche se deve ancora migliorare nelle scelte e nei tempi di gioco. La sua determinazione ha però già conquistato Vanoli, squadra e tifosi. Finora si è alternato con Fagioli, ma il tecnico non esclude di utilizzarli insieme, purché venga mantenuto il giusto equilibrio. Eletto migliore in campo contro il Pisa, Oulai ha mostrato anche grande umiltà, accettando di andare sotto la Curva solo dopo l’incoraggiamento dei compagni.