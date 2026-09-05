Pellegrino, il buon feeling col Toro e le parole di Bati: si attende il primo gol viola

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La Gazzetta dello Sport si concentra stamani su Mateo Pellegrino, chiamato a raccogliere la pesante eredità lasciata da Moise Kean nell’attacco della Fiorentina. L’argentino classe 2001 dovrebbe partire ancora titolare contro il Torino, con Fabio Grosso intenzionato a confermarlo al centro del 4-3-3 insieme a Njie e Mastantuono. Proprio con il connazionale è nata rapidamente una buona intesa, che i viola sperano di sfruttare per valorizzare la struttura fisica del centravanti e le qualità del giovane numero 30.

Pellegrino, arrivato dal Parma per un investimento da 25 milioni di euro bonus compresi, è ancora alla ricerca del primo gol ufficiale in maglia viola. Nei giorni del Centenario ha avuto anche l'occasione di incontrare Gabriel Omar Batistuta, ricevendo dall'ex bomber viola alcuni consigli per affrontare al meglio la sua nuova avventura. Contro il Torino, inoltre, l'argentino può fare leva su un precedente particolarmente positivo: ha già segnato cinque volte ai granata nelle ultime stagioni, un motivo in più per andare a caccia del primo squillo con la Fiorentina.