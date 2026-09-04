Basta passi falsi. Domani oltre il gemellaggio: i 20mila del Franchi vogliono la vittoria
Nelle sue colonne sportive di oggi La Nazione sottolinea come, archiviati i festeggiamenti per il Centenario, per la Fiorentina sia già tempo di tornare a concentrarsi sul presente. Contro il Torino, in occasione dello storico gemellaggio, il Franchi dovrebbe superare ancora una volta quota 20.000 spettatori, a conferma del sostegno del pubblico. Ma insieme all'affetto arriverà anche una richiesta precisa: la prima vittoria in campionato. Dopo le sconfitte contro Roma e Frosinone, infatti, la squadra di Fabio Grosso non può permettersi di rimandare ancora l'appuntamento con i tre punti.
Il clima, nonostante l'entusiasmo per il Centenario, ha già mostrato i primi segnali di insofferenza. I fischi al termine della gara contro il Frosinone e quelli rivolti alla squadra durante le celebrazioni hanno evidenziato un malumore che rischia di crescere se i risultati non dovessero arrivare. Il ricordo delle difficoltà vissute nella passata stagione è ancora vivo e proprio per questo, conclude La Nazione, alla nuova Fiorentina viene chiesto di cambiare passo rapidamente, evitando di trascinare troppo a lungo una partenza così complicata.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati