Njie subito dentro, Tuttosport: "Grosso lo schiera nel tridente coi due argentini"

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Secondo Tuttosport, Fabio Grosso sembra orientato a schierare subito Alieu Njie nel tridente della Fiorentina contro il Torino. Il tecnico si prenderà comunque tempo per scegliere gli undici titolari, ma tra le poche indicazioni emerse il giovane svedese è il principale candidato a partire dall’inizio, con Pedro Gonçalves come alternativa. Njie ritroverebbe così immediatamente la sua ex squadra, dove ha giocato per cinque anni, andando a completare il reparto offensivo insieme a Franco Mastantuono e Mateo Pellegrino, quest’ultimo al momento favorito su Beto.

Il quotidiano sottolinea anche le altre valutazioni di Grosso, alle prese con una rosa profondamente rinnovata e con diversi giocatori ancora da inserire. Il tecnico ha spiegato che i nuovi acquisti hanno portato entusiasmo, ma alcuni necessitano ancora di tempo per raggiungere la condizione migliore. Per la sfida con il Torino, dunque, l'idea sembra essere quella di puntare sulla formazione ritenuta più pronta, con Njie in rampa di lancio e Mastantuono-Pellegrino confermati nel tridente.