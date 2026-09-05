Viola a caccia di svolta, La Nazione: "Pragmatismo e concretezza per Grosso"

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Giorno partita in casa Fiorentina. Oggi alle 15 i viola affrontano il Torino con una grande voglia di tornare alla vittoria che in campionato ancora non è mai arrivata. La Nazione, nelle sue colonne sportive, disegna la sfida ricordando che siamo appena alla terza giornata di campionato, ma può già rappresentare un importante punto di svolta sul piano tattico per la nuova Fiorentina di Fabio Grosso. Le prime due partite hanno evidenziato alcune criticità strutturali piuttosto evidenti: una squadra lenta nella manovra e ancora alla ricerca di una propria identità, spesso incapace di tenere i reparti vicini e troppo vulnerabile nelle ripartenze degli avversari.

Per evitare ulteriori malumori in una piazza già impaziente, Grosso e i suoi dovranno cambiare passo fin da subito. Non basterà soltanto conquistare un risultato positivo, comunque fondamentale, ma servirà una prova capace di restituire compattezza, equilibrio e certezze a un gruppo apparso fin qui troppo scollegato. La priorità è chiara: fare punti. Servono pragmatismo e concretezza, anche mettendo momentaneamente in secondo piano la qualità del gioco, per sbloccare la classifica e restituire serenità all’ambiente. Il tecnico ha lavorato soprattutto sull’aspetto mentale, cercando di risvegliare l’orgoglio di una squadra che nelle prime uscite è sembrata troppo remissiva.