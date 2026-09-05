FirenzeViola Pellegrino favorito oggi, ma i tifosi vogliono Beto titolare: i risultati del sondaggio

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I risultati del sondaggio lanciato in questi giorni dalla nostra redazione. Schiacciante la superiorità di chi vorrebbe Beto al centro dell'attacco

C'è una certa discrepanza, almeno dal punto di vista dei tifosi, sulla scelta che Fabio Grosso dovrà fare là davanti. Perché in questi giorni la nostra redazione ha proposto ai lettori un sondaggio in cui chiedevamo chi fosse, tra Beto e Pellegrino, il preferito dei tifosi per vestire la maglia da titolare del centravanti della Fiorentina. E la risposta del pubblico è stata netta: su 1495 votanti, praticamente due terzi hanno scelto il portoghese.

I risultati del sondaggio

Per l'ex attaccante di Udinese ed Everton la quasi totalità delle preferenze (1065, addirittura il 71,24%). Una superiorità schiacciante quella decisa dai tifosi, che preferiscono quindi il possente attaccante appena arrivato a Firenze rispetto al collega di reparto. Per Pellegrino - comunque favorito su Beto oggi per partire titolare nella sfida al Torino, soprattutto per un maggiore rodaggio nei meccanismi di Grosso - giusto 311 votazioni, il 20,8%, mentre solo un piccolo spicchio di lettori predilige la possibilità di vederli giocare in tandem assieme (119, il 7,96%). Una scelta quindi perentoria, per un dilemma che sarà destinato a tenere banco per tutta la stagione.