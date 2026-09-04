Batistuta, la casa in affitto e l'Argentina nel sangue: passaggio di consegne con Mastantuono

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Un pranzo che sa di incontro tra passato e futuro della Fiorentina. la Repubblica (ed. Firenze) inquadra così Gabriel Omar Batistuta e Franco Mastantuono che si sono incontrati mercoledì scorso, prima della sfida del Centenario tra Fiorentina All Stars e Legends, per parlare di Firenze, della maglia viola e di cosa significhi rappresentare questo club. Il Re Leone ha raccontato al giovane connazionale la sua esperienza: “Ho pranzato con lui e ho provato a raccontargli la storia e quello che significa la Fiorentina per i tifosi”. Mastantuono ha ascoltato con grande interesse i consigli di quello che considera una vera leggenda, tanto da aver già dichiarato di voler “entrare nella storia del club come lui”. Un incontro immortalato da una foto diventata virale anche in Argentina, dove il talento viola è considerato uno dei giovani più interessanti della sua generazione.

Il rapporto tra i due è stato favorito anche da un curioso dettaglio: Mastantuono ha infatti affittato proprio la casa di via San Leonardo che in passato era stata di Batistuta. Ora l'argentino dovrà però trasformare l'entusiasmo fuori dal campo in un salto di qualità sul terreno di gioco. Le prime due partite hanno mostrato sprazzi del suo talento, dalla rabona contro il Frosinone alle accelerazioni di Roma, fino al palo che gli ha negato il primo gol italiano. Contro il Torino, con il nuovo 4-3-3 pensato da Fabio Grosso, Mastantuono dovrebbe agire largo a destra, in una posizione più congeniale alle sue caratteristiche e alla sua capacità di accentrarsi sul mancino. La condizione fisica non è ancora al top, ma la voglia di incidere è tanta: dopo i consigli del Re Leone, la prossima tappa è trovare l'acuto in campo. Perché quello tra Batistuta e Mastantuono potrebbe davvero diventare un “passaggio di consegne” destinato a scrivere un nuovo capitolo della storia viola.