Gli obiettivi di Pellegrino: "Più gol dell'anno scorso. Idoli? Bati, Crespo e Torres"

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Mateo Pellegrino, nella lunga intervista rilasciata stamani al Corriere dello Sport-Stadio, ha parlato dei suoi obiettivi personali ma anche del rapporto con Lionel Messi e Gabriel Omar Batistuta, della sua nuova vita a Firenze e delle passioni che coltiva lontano dal calcio. Qual è l'obiettivo di gol per questa stagione? È la domanda posta al centravanti della Fiorentina: “Più dell’anno scorso”, risponde l'ex Parma.

Quindi almeno 13?

“Non mi pongo limiti. Penso di poter crescere e imparare tanto. Non vedo l’ora di segnare, ma prima viene sempre la squadra”.

Messi non è più il capitano dell’Argentina: è triste come tutto il suo Paese?

“Sono sincero: sì. Rispondo da tifoso: mi dispiace tanto non vederlo più con quella maglia, ci ha dato tantissimo. E poi avevo un sogno…”.

Giocarci insieme?

“Sì. Speravo continuasse un po’ di più per raggiungerlo, mi sarebbe bastato anche solo un allenamento. Possiamo, però, solo dirgli grazie per quello che ha fatto per noi”.

Firenze è anche Gabriel Omar Batistuta.

“L’ho incontrato l’altro giorno, era qui per il Centenario, e mi è sembrato una grandissima persona. Mi ha detto che devo lasciare la vita sul campo, sempre. E di continuare così”.

Qual è il suo idolo?

“Crespo, Batistuta e, ad un certo punto della mia infanzia, Fernando Torres”.