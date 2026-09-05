FirenzeViola Atta e Dodo out, più Njie di Gonçalves e Gnonto: le probabili scelte di Grosso per Fiorentina-Torino

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Due forfait dell'ultim'ora, annunciati dallo stesso Fabio Grosso, una coperta che a centrocampo si accorcia ulteriormente e tante incognite legate ai nuovi acquisti: la Fiorentina si avvicina alla sfida contro il Torino, in programma oggi pomeriggio alle ore 15, con il rebus formazione. Grosso ha potuto lavorare solo per una manciata di giorni con Njie, Gonçalves, Gnonto e Beto (arrivati nelle ultime ore di mercato) e non potrà contare, almeno dal 1', su Dodo e Atta, acciaccati.

De Gea e altri quattro

Pochi punti certi, tutti o quasi dietro: a cominciare dal portiere (e capitano) David De Gea, per poi continuare con Radu Dragusin, colonna difensiva nonostante il rendimento zoppicante delle prime due uscite di campionato. Accanto a lui Ranieri favorito su Pongracic, sugli esterni Joao Mario più di Jimenez, mentre Valdepenas conserverà la titolarità della corsia di sinistra (c'è anche l'opzione Viery, per dare più copertura alla fascia mancina).



In quattro per tre posti

In mezzo al campo le scelte diventano più complicate: la probabile indisponibilità di Atta potrebbe spingere Grosso a schierare insieme Fagioli e Oulai, con quest'ultimo nel ruolo di play e Ndour (più che Brescianini) a completare un centrocampo apparso in evidente deficit atletico contro Roma e Frosinone. L'esame Torino, e il faccia a faccia con il freschissimo ex Rolando Mandragora, sarà particolarmente severo per loro.

I nuovi arrivi

Poi c'è l'attacco: adesso Grosso ha un set completo di esterni ed è tentato di lanciarne subito uno degli ultimissimi arrivati da titolare; si tratta di Njie (anche lui ex di giornata) parso già in forma partita. Lo svedese dovrebbe agire sulla corsia sinistra, con Mastantuono dall'altra parte. Davanti ancora Pellegrino, alla ricerca del primo centro in viola, con Beto pronto a subentrare, così come Gonçalves, il più atteso nel pomeriggio del Franchi.

Fiorentina (4-3-2-1) - De Gea; Joao Mario, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Fagioli, Oulai, Ndour; Mastantuono, Njie; Pellegrino. All.: Grosso.

A disposizione: Christensen, Dodo, Jimenez, Viery, Pongracic, Brescianini, Atta, Gonçalves, Gnonto, Beto, Lezzerini

Torino (3-4-2-1): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Fortini, Fitz-Jim, Mandragora, Cacciamani; Vlasic, Adams; Simeone. Allenatore: Abate.