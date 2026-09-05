Fagioli e Oulai insieme. Grosso pensa al doppio play per tenere la palla

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Nelle sue pagine odierne dedicate alla Fiorentina, il Corriere dello Sport-Stadio si concentra sulle possibili scelte di Fabio Grosso per la sfida contro il Torino, con il tecnico orientato a ripartire dalle proprie certezze ma anche a introdurre alcune novità. In porta ci sarà De Gea, mentre in difesa Dragusin e Ranieri sono favoriti su Pongracic e Viery, con Valdepeñas confermato a sinistra. Il principale dubbio riguarda la fascia destra, dove João Mario è leggermente avanti rispetto a Jimenez. A centrocampo, invece, prende quota l’ipotesi di vedere insieme Fagioli e Oulaï, con Ndour nel ruolo di mezzala sinistra.

Le maggiori novità potrebbero arrivare sulla trequarti e in attacco. Mastantuono è destinato a partire ancora una volta titolare, mentre Njie sembra aver superato Pedro Gonçalves nelle gerarchie per affiancarlo alle spalle della punta. Per il ruolo di centravanti, infine, Pellegrino resta favorito su Beto: l’argentino ha svolto molti più allenamenti con la squadra e conosce meglio i meccanismi del gruppo. Una formazione dunque ancora in fase di assestamento, ma con Grosso intenzionato a puntare sui giocatori ritenuti più pronti per andare alla ricerca dei primi tre punti della stagione.