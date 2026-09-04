Goncalves-Mastantuono per il rilancio. La Nazione: "Grosso, ecco il 4-3-3"

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La Fiorentina va a caccia contro il Torino della prima vittoria in campionato e della prestazione capace di spazzare via i fantasmi di un avvio complicato. Secondo La Nazione, il “bello e il nuovo” della squadra di Fabio Grosso porta soprattutto i nomi di Pedro Goncalves e Franco Mastantuono, una coppia di qualità costruita da Fabio Paratici per dare alla squadra un'identità offensiva ben precisa. I due potrebbero partire nuovamente alle spalle della punta nel 4-3-2-1, ma non è escluso che durante la gara Grosso possa passare al 4-3-3, con Goncalves a sinistra e Mastantuono sulla corsia opposta.

C'è dunque grande curiosità attorno a una coppia che Firenze vuole conoscere e godersi, destinata ad avere un ruolo centrale nella stagione viola. Mastantuono ha già mostrato spunti interessanti, grazie a visione di gioco, capacità di dare profondità e dialogare con i compagni. Goncalves, invece, rappresenta ancora una scoperta per il pubblico fiorentino, ma le sue caratteristiche sono chiare: velocità, potenza e grande abilità nell'uno contro uno. La Nazione individua proprio nei due talenti una delle possibili chiavi per il rilancio della Fiorentina.