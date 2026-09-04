Dubbio attaccante per Grosso. Il ballottaggio Pellegrino-Beto sarà un grande tema della stagione

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L'apertura delle pagine sportive di oggi del Corriere Fiorentino si concentra sul ballottaggio tra Mateo Pellegrino e Beto per il ruolo di centravanti della Fiorentina. La nuova coppia offensiva, composta da due attaccanti fisicamente importanti, difficilmente sarà impiegata insieme da Fabio Grosso, che sembra orientato a tornare al 4-3-3. I due si giocheranno quindi la maglia da titolare già a partire dalla sfida con il Torino. In totale, nella scorsa stagione hanno segnato 22 gol: 12 Pellegrino con il Parma e 10 Beto con l'Everton.

Per la gara contro i granata, però, Pellegrino parte favorito, soprattutto perché Beto è arrivato a Firenze da pochi giorni e ha avuto poco tempo per lavorare con i nuovi compagni. Il portoghese, che offre maggiore profondità grazie a fisicità e velocità, potrebbe diventare presto un'alternativa importante, anche considerando la sua efficacia nel gioco aereo. Il ballottaggio tra i due è destinato dunque a diventare uno dei temi della stagione viola, mentre a centrocampo Grosso sta già lavorando sulla possibile coesistenza tra Fagioli e Oulai. La Fiorentina ha investito complessivamente 40,5 milioni di euro per i due attaccanti: 22,5 per Pellegrino e 18 per Beto.