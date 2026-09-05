Il Corriere Fiorentino presenta la partita: "Viola, scossa immediata o rischio di smarrirsi"

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Il Corriere Fiorentino di oggi fotografa il momento delicato della Fiorentina a poche ore della sfida contro il Torino, sottolineando il contrasto tra l’entusiasmo generato dal mercato di Paratici e il pessimismo seguito alle prime due giornate. I viola sono ancora fermi a zero punti, con sette gol subiti e nessuno realizzato: un avvio che, come evidenzia il quotidiano, «non si era mai visto nella storia centenaria» del club. A rendere ancora più particolare la situazione c’è il Torino, anch’esso a quota zero e reduce da tre sconfitte considerando la Coppa Italia. Entrambe le squadre sono dunque alla ricerca di una scossa immediata.

Nel mirino c’è soprattutto Fabio Grosso, che secondo il quotidiano ha alcune attenuanti, a partire da un mercato rimasto aperto fino agli ultimi giorni, ma deve fare i conti con una squadra ancora molto lontana dall’essere assemblata. La sconfitta contro la Roma poteva essere comprensibile, mentre il pesante ko con il Frosinone ha evidenziato problemi di equilibrio, distanze tra i reparti, lettura delle situazioni e gestione delle seconde palle. «Non è facile mettere insieme una squadra con tredici giocatori nuovi», ma il rischio, avverte il quotidiani locale, è che la giovane Fiorentina possa smarrirsi ulteriormente nelle difficoltà e infilarsi in «un tunnel da cui sarebbe complicato tirarsi fuori».