Il peggiore secondo i quotidiani: Valdepenas prende diversi 4,5

La lista di giocatori della Fiorentina che dai quotidiani oggi in edicola prendono voti ampiamente sotto la sufficienza è piuttosto ampia e comprende anche Njie e Mastantuono in qualche valutazione, oltre a Viery entrato dalla panchina, ma su una cosa sono quasi tutti d'accordo: Victor Valdepenas è gravemente insufficiente. Il giovane viola è protagonista negativi nel finale, prima viene saltato da Thuram sul pareggio e poi cintura lo stesso attaccante causando così il rigore che decide la sfida. Queste le pagelle nel dettaglio:

Gazzetta dello Sport - 4,5: Non era stata una brutta partita, anzi, dei viola era uno dei più cattivi in spinta e in marcatura. Poi la follia del fallo come se non ci fosse il VAR

Repubblica - 4,5: Va anche benino quando spinge. Ma nel finale va letteralmente nel pallone. Thuram lo fa a fette e pareggia, poi provoca il rigore decisivo. Massacrato

Corriere Fiorentino - 5,5: Avvinto. Come l’edera su Thuram ed è rigore netto: prima e dopo qualche buon pallone intercettato e mai però una spinta importante sulla fascia sinistra.

La Nazione - 5: Torna titolare nello stadio più difficile, ma lo spagnolo non si fa intimorire, cercando di aggiungere corsa a sostanza quando deve tamponare le folate avversarie. Prova anche a uscire quando la Fiorentina si allunga, con risultati altalenanti. Commette un errore di ingenuità quando si fa sorprendere da Thuram che gli prende il tempo e lui lo tira per la maglia (ricambiato), facendolo cadere: il rigore che decide la partita. Unico dubbio. Perché va lui sul 9 avversario?

Tuttosport - 4,5: Si fa saltare da Thuram sul primo gol e frana sempre sul francese in occasione del rigore del 2-1. Disastroso.