"Viery disastro, Gnonto meglio di Mastantuono. Ma Beto...". L'analisi della Gazzetta
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La Gazzetta dello Sport stamani è dura nell'analisi del finale di partita della Fiorentina contro l'Inter. Perché i cambi di Vanoli impoveriscono la squadra con il 5-3-2 che concede all'Inter la possibilità di assediare i viola, in più la fase difensiva va male: "Viery un disastro - scrive la rosea - Dodo distratto, Joao Mario trasparente. Anche in attacco va male.
O meglio: Gnonto da ala è molto meglio dello spaesato Mastantuono, che non è un esterno, ma Beto, fantasma del bel giocatore dell'Udinese di una volta, è come un bambino che deve imparare a camminare". Un giudizio piuttosto netto sui calciatori che sono entrati dalla panchina per la Fiorentina a San Siro.
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